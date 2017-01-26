В этом году для жителей будут подготовлены четыре купели. Одна их них — на правом берегу реки Сысола возле понтонного моста, связывающего заречные поселки с городом, вторая – в районе моста через реку Сысола, в сторону поселка Краснозатонский. Третья купель будет оборудована в Эжвинском районе Сыктывкара на реке Вычегда в районе лодочной станции. Четвертую вырубят в поселке Нижний Чов.