Храм уже покинули последние прихожане, а он по-прежнему полон Богом. Зайди в пустую церковь и после литургии — и ты в миг поймёшь, что такое любовь и свет, и захочешь в ней раствориться. Христос родился, не 2000 лет назад, но сегодня, ибо отверзлись небеса.