Количество активных пользователей Telegram превышает 100 миллионов человек и растет с каждым днем. Пользователям пришлись по нраву минималистичный дизайн, который при этом скрывает массу возможностей и простая регистрация — достаточно лишь указать номер телефона, на который придет сообщение с подтверждающим кодом и нет нужды запоминать огромное количество паролей. Проект созданный Павлом Дуровым – основателем социальной сети Вконтакте с самого своего старта привлекал внимание и вызывал жаркие споры.