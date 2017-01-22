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Воскресенье, 22 Январь, 2017

В Печоре из-за прорванной трубы от ожога погиб трехлетний ребенок

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19 января 2017 года в квартире, расположенной на первом этаже дома по улице Островского г.Печора, обнаружено тело трехлетнего ребенка с признаками термического ожога паром.

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На что потратят бюджетные инвестиции в Коми в 2017 году

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фото golos-kubani.ru

Утверждена адресная инвестиционная программа Республики Коми на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.

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Путин отменил празднование дня внутренних войск МВД РФ

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фото newsy-world.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ, отменяющий указ президента об установлении Дня внутренних войск Министерства внутренних дел РФ, который отмечался 27 марта. Новый документ устанавливает празднование Дня войск национальной гвардии Российской Федерации, текст опубликован на официальном сайте Кремля.

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Новые технологии Администрации Президента РФ

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В конце декабря в Москве, в Администрации Президента РФ состоялся большой семинар для региональных вице-премьеров, отвечающих за внутреннюю политику: http://kommersant.ru/doc/3181648 Как рассказали позже участники семинара, на нем им были даны четкие вводные относительно грядущей президентской кампании. Кроме того, большое внимание было уделено текущей повестке.

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Где и во сколько будут проходить Крещенские купания в Сыктывкаре

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В этом году для жителей будут подготовлены четыре купели. Одна их них — на правом берегу реки Сысола возле понтонного моста, связывающего заречные поселки с городом, вторая – в районе моста через реку Сысола,  в сторону поселка Краснозатонский. Третья купель будет оборудована в Эжвинском районе Сыктывкара на реке Вычегда в районе лодочной станции. Четвертую вырубят в поселке Нижний Чов.

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В школах Сыктывкара введен карантин

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С 13 по 21 января включительно в общеобразовательных организациях Сыктывкара введён карантин.

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В Кировской области спасли одинокого годовалого медвежонка из Коми

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фото vkirove.ru

28 декабря один из жителей поселка Опарино нашёл около автодороги медвежонка. Мужчина сразу же сообщил о неё инспектору по охране диких животных.

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Дело экс-главы Службы по тарифам, повышавших «сборы с народа» по указке сверху, передали в суд

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В Коми завершено расследование уголовного дела, обвиняемым по которому проходят бывший глава Службы по тарифам Илья Перваков и бывший же референт этого ведомства Олег Рябинин. Оба, по мнению следствия, выражаясь официальным языком, получали взятки в особо крупном размере по предварительному сговору.

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Народная дружина в Сыктывкаре получит полмиллиона рублей

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Финансирование на 2017 год увеличено с 330 до 500 тысяч рублей. Увеличение объемов финансирования деятельности добровольной народной дружины (ДНД) осуществлено в рамках исполнения поручения прежнего руководства города, озвученного в сентябре 2016 года. Средства будут направлены на страхование жизни и здоровья дружинников, приобретение нарукавных повязок, жилетов, служебных удостоверений, канцелярских товаров и иные цели.

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На трассе «Чебоксары – Сыктывкар» легковой автомобиль столкнулся с грузовиком

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10 января около 18:30 на 760 километре автодороги «Чебоксары – Сыктывкар» в Сыктывдинском районе Коми произошло ДТП.

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