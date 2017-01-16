В конце декабря в Москве, в Администрации Президента РФ состоялся большой семинар для региональных вице-премьеров, отвечающих за внутреннюю политику: http://kommersant.ru/doc/3181648 Как рассказали позже участники семинара, на нем им были даны четкие вводные относительно грядущей президентской кампании. Кроме того, большое внимание было уделено текущей повестке.
Где и во сколько будут проходить Крещенские купания в Сыктывкаре
В этом году для жителей будут подготовлены четыре купели. Одна их них — на правом берегу реки Сысола возле понтонного моста, связывающего заречные поселки с городом, вторая – в районе моста через реку Сысола, в сторону поселка Краснозатонский. Третья купель будет оборудована в Эжвинском районе Сыктывкара на реке Вычегда в районе лодочной станции. Четвертую вырубят в поселке Нижний Чов.
В школах Сыктывкара введен карантин
С 13 по 21 января включительно в общеобразовательных организациях Сыктывкара введён карантин.
В Кировской области спасли одинокого годовалого медвежонка из Коми
28 декабря один из жителей поселка Опарино нашёл около автодороги медвежонка. Мужчина сразу же сообщил о неё инспектору по охране диких животных.
Дело экс-главы Службы по тарифам, повышавших «сборы с народа» по указке сверху, передали в суд
В Коми завершено расследование уголовного дела, обвиняемым по которому проходят бывший глава Службы по тарифам Илья Перваков и бывший же референт этого ведомства Олег Рябинин. Оба, по мнению следствия, выражаясь официальным языком, получали взятки в особо крупном размере по предварительному сговору.
Народная дружина в Сыктывкаре получит полмиллиона рублей
Финансирование на 2017 год увеличено с 330 до 500 тысяч рублей. Увеличение объемов финансирования деятельности добровольной народной дружины (ДНД) осуществлено в рамках исполнения поручения прежнего руководства города, озвученного в сентябре 2016 года. Средства будут направлены на страхование жизни и здоровья дружинников, приобретение нарукавных повязок, жилетов, служебных удостоверений, канцелярских товаров и иные цели.
На трассе «Чебоксары – Сыктывкар» легковой автомобиль столкнулся с грузовиком
10 января около 18:30 на 760 километре автодороги «Чебоксары – Сыктывкар» в Сыктывдинском районе Коми произошло ДТП.
США перебрасывают военную технику через Германию в Польшу на «границу с Россией»
Это самая большая переброска танков и военной техники со времен холодной войны.
За техникой должны прибыть 3000 американских солдат.
Telegram шагает по планете
Количество активных пользователей Telegram превышает 100 миллионов человек и растет с каждым днем. Пользователям пришлись по нраву минималистичный дизайн, который при этом скрывает массу возможностей и простая регистрация — достаточно лишь указать номер телефона, на который придет сообщение с подтверждающим кодом и нет нужды запоминать огромное количество паролей. Проект созданный Павлом Дуровым – основателем социальной сети Вконтакте с самого своего старта привлекал внимание и вызывал жаркие споры.
Вейперов могут приравнять к курильщикам
В Мосгордуме предлагают ограничить использование электронных испарителей (вейпов) в общественных местах и разрешить продавать их только совершеннолетним.