Жители аварийного барака в Уфе, снявшие ранее пародию на Mannequin Challenge депутатов ГД РФ, сняли в этот раз музыкальный клип «Не Молчи», совместно с рок-группой «ГЛУМИЛИНО». Таким образом они в очередной раз напоминают о своей проблеме.