Какие изменения в законодательстве нас ожидают в 2017г.?
В честь Республики Коми создан шрифт
Дизайнер из Нижнего Новгорода Тимур Львов посвятил Республике Коми свой бесплатный акцидентный шрифт.
Жители аварийного дома сняли клип
Жители аварийного барака в Уфе, снявшие ранее пародию на Mannequin Challenge депутатов ГД РФ, сняли в этот раз музыкальный клип «Не Молчи», совместно с рок-группой «ГЛУМИЛИНО». Таким образом они в очередной раз напоминают о своей проблеме.
«Додо Пицца» по ошибке перечислила клиентам 10 млн рублей за уже оплаченные заказы
Генеральный директор «Додо пицца» Федор Овчинников рассказал на своих страницах в соцсетях, что из-за технической ошибки российские клиенты сети получили 10 млн рублей за совершенные заказы, которые они уже оплачивали ранее. Пока Овчинников не знает, как решить ситуацию.
Земля в наследство
Нечасто граждане задумываются, как грамотно и на законных основаниях оформить наследуемый земельный участок. Иначе можно оказаться в неприятной ситуации…
Круг наследников по закону
Кто именно может обратиться к нотариусу за оформлением наследственных прав? Любой ли родственник умершего является наследником?
Сколько стоит посещение общественной бани в Сыктывкаре
Утверждены тарифы на услуги бань для льготных категорий жителей столицы Коми.
Где сдавать ГТО: в Сыктывкаре определили места для выполнения нормативов ГТО в 2017 году
В столице Коми определены места тестирования для выполнения нормативов ГТО на 2017 год — сообщают в городской администрации.