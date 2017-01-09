Понедельник, 9 Январь, 2017

Вейперов могут приравнять к курильщикам

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В Мосгордуме предлагают ограничить использование электронных испарителей (вейпов) в общественных местах и разрешить продавать их только совершеннолетним.

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Новости читателей: На Рождество Христово

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Храм уже покинули последние прихожане, а он по-прежнему полон Богом. Зайди в пустую церковь и после литургии — и ты в миг поймёшь, что такое любовь и свет, и захочешь в ней раствориться. Христос родился, не 2000 лет назад, но сегодня, ибо отверзлись небеса.

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В Сосногорске замерз подъезд общежития

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Изменения в законодательстве в 2017 году

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Какие изменения в законодательстве нас ожидают в 2017г.?

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В честь Республики Коми создан шрифт

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Дизайнер из Нижнего Новгорода Тимур Львов посвятил Республике Коми свой бесплатный акцидентный шрифт.

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Жители аварийного дома сняли клип

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Жители аварийного барака в Уфе, снявшие ранее пародию на Mannequin Challenge депутатов ГД РФ, сняли в этот раз музыкальный клип «Не Молчи», совместно с рок-группой «ГЛУМИЛИНО». Таким образом они в очередной раз напоминают о своей проблеме.

«Додо Пицца» по ошибке перечислила клиентам 10 млн рублей за уже оплаченные заказы

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Генеральный директор «Додо пицца» Федор Овчинников рассказал на своих страницах в соцсетях, что из-за технической ошибки российские клиенты сети получили 10 млн рублей за совершенные заказы, которые они уже оплачивали ранее. Пока Овчинников не знает, как решить ситуацию.

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Земля в наследство

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Нечасто граждане задумываются, как грамотно и на законных основаниях оформить наследуемый земельный участок. Иначе можно оказаться в неприятной ситуации…

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Круг наследников по закону

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Кто именно может обратиться к нотариусу за оформлением наследственных прав? Любой ли родственник умершего является наследником?

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Сколько стоит посещение общественной бани в Сыктывкаре

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Утверждены тарифы на услуги бань для льготных категорий жителей столицы Коми.

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Новости читателей: На Рождество Христово

Общество

В Сосногорске замерз подъезд общежития

Общество

Изменения в законодательстве в 2017 году

Общество

В честь Республики Коми создан шрифт

Общество
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