В Сыктывкаре фургон сбил пьяных мужчин, которые волокли своего товарища по дороге. По неизвестным причинам, друзья решили пересечь проезжую часть вне пешеходного перехода.
Когда и куда подавать заявление в школу в первый класс 2017-2018 в Сыктывкаре и Эжве
Прием заявлений для обучения по образовательным программам начального общего образования граждан, проживающих на закрепленной за общеобразовательной организацией территории, будет осуществляться непосредственно в муниципальных общеобразовательных организациях.
Из-за нечищенных дорог в Коми медикам пришлось тащить пациента по снегу
В Республике Коми 21 января бригада скорой помощи тянула пациента с инфарктом миокарда по нечищенным сельским дорогам. Скорой помощи пришлось пройти пешком до машины целый километр.
В России вводится новый налог на недвижимость: кто и сколько будет платить?
В России вводится новый налог на недвижимость, он начал действовать с 1 января.
В Печоре из-за прорванной трубы от ожога погиб трехлетний ребенок
19 января 2017 года в квартире, расположенной на первом этаже дома по улице Островского г.Печора, обнаружено тело трехлетнего ребенка с признаками термического ожога паром.
На что потратят бюджетные инвестиции в Коми в 2017 году
Утверждена адресная инвестиционная программа Республики Коми на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.
Путин отменил празднование дня внутренних войск МВД РФ
Президент России Владимир Путин подписал указ, отменяющий указ президента об установлении Дня внутренних войск Министерства внутренних дел РФ, который отмечался 27 марта. Новый документ устанавливает празднование Дня войск национальной гвардии Российской Федерации, текст опубликован на официальном сайте Кремля.
Новые технологии Администрации Президента РФ
В конце декабря в Москве, в Администрации Президента РФ состоялся большой семинар для региональных вице-премьеров, отвечающих за внутреннюю политику: http://kommersant.ru/doc/3181648 Как рассказали позже участники семинара, на нем им были даны четкие вводные относительно грядущей президентской кампании. Кроме того, большое внимание было уделено текущей повестке.
Где и во сколько будут проходить Крещенские купания в Сыктывкаре
В этом году для жителей будут подготовлены четыре купели. Одна их них — на правом берегу реки Сысола возле понтонного моста, связывающего заречные поселки с городом, вторая – в районе моста через реку Сысола, в сторону поселка Краснозатонский. Третья купель будет оборудована в Эжвинском районе Сыктывкара на реке Вычегда в районе лодочной станции. Четвертую вырубят в поселке Нижний Чов.
В школах Сыктывкара введен карантин
С 13 по 21 января включительно в общеобразовательных организациях Сыктывкара введён карантин.