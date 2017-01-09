В Мосгордуме предлагают ограничить использование электронных испарителей (вейпов) в общественных местах и разрешить продавать их только совершеннолетним.
Новости читателей: На Рождество Христово
Храм уже покинули последние прихожане, а он по-прежнему полон Богом. Зайди в пустую церковь и после литургии — и ты в миг поймёшь, что такое любовь и свет, и захочешь в ней раствориться. Христос родился, не 2000 лет назад, но сегодня, ибо отверзлись небеса.
Изменения в законодательстве в 2017 году
Какие изменения в законодательстве нас ожидают в 2017г.?
В честь Республики Коми создан шрифт
Дизайнер из Нижнего Новгорода Тимур Львов посвятил Республике Коми свой бесплатный акцидентный шрифт.
Жители аварийного дома сняли клип
Жители аварийного барака в Уфе, снявшие ранее пародию на Mannequin Challenge депутатов ГД РФ, сняли в этот раз музыкальный клип «Не Молчи», совместно с рок-группой «ГЛУМИЛИНО». Таким образом они в очередной раз напоминают о своей проблеме.
«Додо Пицца» по ошибке перечислила клиентам 10 млн рублей за уже оплаченные заказы
Генеральный директор «Додо пицца» Федор Овчинников рассказал на своих страницах в соцсетях, что из-за технической ошибки российские клиенты сети получили 10 млн рублей за совершенные заказы, которые они уже оплачивали ранее. Пока Овчинников не знает, как решить ситуацию.
Земля в наследство
Нечасто граждане задумываются, как грамотно и на законных основаниях оформить наследуемый земельный участок. Иначе можно оказаться в неприятной ситуации…
Круг наследников по закону
Кто именно может обратиться к нотариусу за оформлением наследственных прав? Любой ли родственник умершего является наследником?
Сколько стоит посещение общественной бани в Сыктывкаре
Утверждены тарифы на услуги бань для льготных категорий жителей столицы Коми.