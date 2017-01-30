В конце декабря в Москве, в Администрации Президента РФ состоялся большой семинар для региональных вице-премьеров, отвечающих за внутреннюю политику: http://kommersant.ru/doc/3181648 Как рассказали позже участники семинара, на нем им были даны четкие вводные относительно грядущей президентской кампании. Кроме того, большое внимание было уделено текущей повестке.